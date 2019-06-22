Aydın' bağlı Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Gülümser Özgözcan evin çatı katında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, eşinden ayrılan ve evli oğlu ile aynı evde yaşadığı belirtilen Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis evin çatı katında yaşlı kadının yerde yattığını gördü. Sağlık ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis, cinayet şüphelisi yaşlı kadının oğlu M.Ö.'yü aramaya başladı.