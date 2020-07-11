DHA

Balıkesir'de eşsiz bir havaya sahip Kaz Dağları’nın eteklerindeki Zeytinli Mahallesi’nden geçen çay, buz gibi suyuyla turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kaz Dağları´ndan gelen ve dağın eteklerinde kanallara ayrılan su, evlerin hemen önünden geçiyor. Genellikle tek ya da , Edremit sahilinden denizle buluşuyor.

Bu sokaklarda yaşayanlar, evlerine girerken Zeytinli Çayı’ndan gelen suyun üzerinden geçiyor. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlar, sokaklarda evlerin hemen önünden akan çaya ilgi gösteriyor.