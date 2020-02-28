AA

Türkiye'de yeni evlenen çift sayısı son 5 yıllık dönemde gerilerken, 2019'da 541 bin 424 ile son 17 yılın en düşük seviyesine indi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 5 yılda kademeli olarak geriledi.

2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a ve 2018'de 554 bin 389'a geriledi. Geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e düştü. Böylece evlenen çift sayısı, 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

EN FAZLA EVLİLİK İSTANBUL'DA

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlenen çift 99 bin 858 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 33 bin 875 çiftle Ankara, 28 bin 618 çiftle İzmir ve 19 bin 732 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl illere göre evlilik sayıları incelendiğinde en az evliliğin yaşandığı yer 426 ile Tunceli oldu. Bu ili 434 evlilikle Bayburt, 562 evlilikle Ardahan ve 728 evlilikle Gümüşhane izledi.

2019'da bir önceki yıla göre 64 ilde evlenen çift sayısı azaldı, 16 ilde arttı, 1 ilde değişmedi.

Evlenen çift sayısının en fazla arttığı il Antalya olarak kayıtlara geçti. 2018'de 16 bin 199 evliliğin olduğu Antalya'da, bu sayı geçen yıl 16 bin 645'e çıktı. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 446 artış gösterdi. Evlenen çift sayısının artış gösterdiği diğer iller sırasıyla Kayseri, Manisa, Karaman, Balıkesir, Nevşehir, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Edirne, Zonguldak, Bayburt, Niğde, Erzincan, Artvin ve Çankırı oldu.

Evlenen çift sayısında değişim yaşanmayan tek il Hakkari olarak dikkati çekti. Bu ilde geçen yıl 1752 çift dünya evine girdi.

Son bir yılda evlilik sayısının en çok azaldığı il İstanbul olarak belirlendi. Bu ilde bir yılda yaşanan azalış 1475 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u sırasıyla Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve Ankara takip etti.