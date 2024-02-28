Evlat Sözleri: Anne Ve Babaların Kız Ve Erkek Çocuklarına Söyleyebileceği En Anlamlı Evlat Sözleri

Evlat Sözleri: Anne Ve Babaların Kız Ve Erkek Çocuklarına Söyleyebileceği En Anlamlı Evlat Sözleri

REKLAM advertisement1

Çocuklarıyla hislerini paylaşmak isteyen ebeveynler; duygusal, anlamlı ve etkileyici evlat sevgisi sözlerine başvurmaktadırlar. Bunun için internet platformunu da kullanan anne ve babalar için evlat sevgisine dair sözlere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Evlat ile ilgili sözler, evlat sözleri kısa anlamlı, anne evlat sevgisi sözleri Mevlana, erkek evlat sözleri, evlat sevgisi sözleri, kız evlat sözleri… İşte, merak edilen detaylar.

Evlat İle İlgili Sözler

Kötü bir şey olduğunda keşke onun değil benim başıma gelseydi denilen tek şey evlatmış.

Evlat, kıyamadığım.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

Evlatlarınıza önce doğruyu ve güzeli öğretin. Hayırlı bir evlat olabilmesi için bunlar atılması gereken ilk adımdır.

REKLAM

Bir baba, evladına güzel edepten daha efdal bir şey hediye etmez.” (Hz. Muhammed s.a.v)

İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

Anne ile evlat arasında bağı koparan tek şey göbek bağıdır.

Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim ve evlatlarım var benim…

Hani derler ya; Önce can sonra canan. Bir kadın anne olduktan sona o canda canan da yalnızca evlattır.

Çocuksuz ev meyvesiz ağaca benzer.

”Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız.”

İnsanlar çocukken daha mutludur çünkü oldukları gibi davranırlar.

Çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.

Evlat, bedenimde tek iz bırakanım.

Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.

Çocukları iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Meğer candan öte bir can daha varmış. Ve onun adı evlatmış.

REKLAM

Evlatlarınızı sürekli eleştirmeyin ve başkalarının yanında küçük düşürmeyin. Bir çocuk eleştiri ile büyürse eleştirmeyi, sevgiyle büyütülürse sevmeyi öğrenir.

Bir anne-baba evladına bağ bağışlamışta, evladı annesine babasına bir salkım üzüm vermemiştir.

Ayakta duracak halim yokken hayatta duracak nedenlerim var benim ben anneyim evlatlarım var benim.

Evladın olduğu zaman bütün kötülüklerin senin başına gelmesini istersin; yeter ki evladıma bir şey olmasın düşüncesiyle.

Çocuk sevgisi, Cehennem ateşine karşı perdedir.” (Şir’a)

Annesinden dayak yediği halde, yine “anne” diye ağlayan bir çocuktur aşk.

Evlat canın en kıymetli yeri, sakındığın gözün, tutmaya kıyamadığın ellerin, yolda yürüdüğün ayakların, yediğin en tatlı yemeğin, içtiğin bir bardak suyun, canından öte canındır.

Allah herkese hayırlı, imanlı, ahlaklı evlatlar versin. Onları İslam’a, vatanına ve milletine hizmet eden kullarından eylesin. Allah onların acılarını göstermesin. Âmin

REKLAM

Çocuk sevgisi, Cehennem ateşine karşı perdedir. (Şir’a)

Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. (Balzac)

Çocuklarınızı çok öpün, her öpüşte Cennetteki dereceniz yükselir. (Buhari)

Her ağacın bir meyvesi vardır. Gönlün meyvesi de çocuktur. (Hz. Muhammed)

Bazıları asla vazgeçilmeyecek kadar değerli sevgilidir… Adı evlat olunca…

Evlat deniz suyu gibidir. Ne içilir ne de vazgeçilir.

”Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır.”

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.

Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur.

Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

Bir annenin boynundaki en değerli mücevher, evladının sevgi dolu kollarıdır.

REKLAM

Çocuklarınıza ilk söz olarak “Lailahe illallah”ı öğretin.

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

Evlat, canımın içi, gözüm, kulağım, elim.

Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onların edebini güzelleştirin.

Anneyle evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

Çocuk doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

Çocuklar biriktirilir dokuz ay on gün, ömür boyu harcanmak için.

Bir Anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

Bir aşk vardır her zaman bitebilir ama bir aşk vardır hiçbir zaman bitmeyecek evlat aşkıdır bu.

Hiç şüphe yok ki ideal terbiye, çocuğun kabahatlerinden dolayı cezalandırmak değil, onu kabahat yapmaktan alıkoyacak bir seviyeye çıkarmaktır. (Peyami Safa)

Evlat canın en kıymetli yeri, sakındığın gözün, tutmaya kıyamadığın ellerin, yolda yürüdüğün ayakların, yediğin en tatlı yemeğin, içtiğin bir bardak suyun, canından öte canındır.

REKLAM

Evlat kokusu, Cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sürurdur. (Câmiü’s-Sağîr, 2/2285)

Cennette ferahlık ve sevinç evi denilen öyle gösterişli bir yer vardır ki, oraya yalnız çocukları sevindirenler girebilir.

Bir domuza ve bir çocuğa istedikleri her şeyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocuğunuz olacaktır.

Eğer çocuklarınızın gelişmesini istiyorsanız, haklarında başkalarına söylediğiniz iyi şeyleri onların da işitmelerini sağlayınız. (Haim Jinott)

Hiçbir çiçek evlat kokusu kadar güzel kokmaz ve kokmamalıdır.

Bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır. Bütün annelerde ona sahiptir.

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. (Noam Chomsky)

Evlatlar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz. ( Alexis Carrel )

REKLAM

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.

Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. (Noam Chomsky)

Evlat neydi tam olarak korktuğun yer, canın en tatlı yeri, baktığın gözün, tuttuğun ellerin, yürüdüğün ayakların, yemeğin, suyun, nefesin, ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık…

Evlat istediğin gibi değil, yetiştirdiğin gibi olur.

Bir Anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

Evlatlar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kurulamaz. ( Alexis Carrel )

Sorun çaresizlik değil, isteksizlik… İsteksiziz çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey içimizdeki isteği öldürmektir. (Bernard Shaw)

Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık.

REKLAM

Hiç bir ana-baba evlâdına iyi bir eğitimden, iyi bir ahlâktan daha değerli miras bırakamaz.

Ayakta duracak halim yokken hayatta duracak nedenlerim var benim ben anneyim evlatlarım var benim.

Bir çocuğu eğitirken ilk düşüncem, onun namuslu bir adam olmasıdır, bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.

Bir anne dokuz evladını bir odaya sığdırır da; dokuz evlat bir anneyi saraya sığdıramaz.

Evlat doldurulacak bir kap değildir. Sadece sevgi ile büyütülecek bir candır.

Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme! Dokunma çocuklarıma! Dokunma oğluma! Dokunma gelinime! (Bizim Aile)

Evlat doldurulacak bir kap değildir. Sadece sevgi ile büyütülecek bir candır.

Evlat sahibi olmadan anlaşılamayacağı ebeveynler tarafından söylenen, pek masum, pek çıkarsız sevgidir. Hormonlarla desteklenen bir içgüdüden kaynaklanan saf, çıkarsız yani gerçek sevgi.

REKLAM

Evlat Sözleri Kısa Anlamlı

Evlat, kalpte büyüyen en değerli çiçektir.

Evlat, sevgiyle yoğrulmuş hayatın en kıymetli mirasıdır.

Evlat, yüreğin en derin köşesine dokunan bir gülüştür.

Evlat, sevginin en saf ve dokunaklı halidir.

Evlat, yıldızların gökyüzündeki parıltısı gibidir, her an aydınlatır hayatı.

Evlat, geleceğe umutla bakan bir mirastır.

Evlat, sevgi ile büyütülecek ve dünyayı güzelleştirecek bir ışıktır.

Evlat, ailenin yaşam boyu süren armağanıdır.

Evlat, sevgiyle yazılan en güzel şiirdir.

Evlat, yaşamın en değerli hediyesidir, ona iyi bir gelecek sunmak bizim görevimizdir.

Anne Evlat Sevgisi Sözleri Mevlana

Ömründen nasibin kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir. Hz. Mevlana

Bırakacağın eli hiç tutma tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgilere diken ol. Hz. Mevlana

REKLAM

Sevgide fedakârlık yolunu bulamayanları asla gönül kapınızdan içeri sokmayın. Hz. Mevlana

Ey gözyaşı! Mademki gözümün kapısından çıktın gidiyorsun bari sevgilinin kapısına git de başını onun eşiğine koy. Hz. Mevlana

Sevgilinin değeri onu sevenin sevgisi ile ölçülür. Hz. Mevlana

Uğruna fedakârlık yapmadığın sevgiyi yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme. Hz. Mevlana

Altın ne oluyor can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Hz. Mevlana

Ey gönül! Ne tuhaf değil mi? Bir ömür, şah damarından daha yakın bir Sevgiliyi aramakla geçiyor. Hz. Mevlana

Bütün kâinat birbirine sevgi ile bağlanmış. Sevgini vermesini öğren. Çünkü gönlün anlasın ki hepsine yer varmış. Sevgisiz insandan dünya, unutma ki korkarmış. Hz. Mevlana

Erkek Evlat Sözleri

Erkek evlatlar, aileye güç ve koruma duygusu katar.

Bir erkek evladın sevgisi, ailenin teminatıdır.

Evlat Sevgisi Sözleri

Evlat, hayatınıza renk katan en değerli hazine.

Bir evlat, bir ailenin en büyük mutluluk kaynağıdır.

Evlat, yüreğinizdeki sevginin en güzel yansımasıdır.

Evlat, geçmişten geleceğe uzanan en kıymetli bağdır.

Bir anne ve baba için evlatları, yaşamın en değerli varlıklarıdır.

Evlat, sevginin ve umudun sonsuz kaynağıdır.

Evlatlar, geleceğimizin teminatıdır ve onlara en iyi şekilde rehberlik etmeliyiz.

Evlatlarımızla geçirdiğimiz her an, ömre bedeldir.

Evlatlarımız, dünyadaki en güzel mirastır. Evlat vardır ve iyi ki vardır.

Evlatlar, sevgi, sabır ve öğretmenin en değerli öğrencileridir.

Kız Evlat Sözleri

Kız evlatlar, aileye zariflik ve sevgi getirir.

Bir kız evladın gülümsemesi, dünyanın en güzel süsüdür.

Kız evlatlar, annelerinin en iyi dostlarıdır.

ÖNERİLEN VİDEO