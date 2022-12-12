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Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

Asya ülkelerinde yemek sonlarında tatlı olarak tüketilen kumkuat bir diğer adıyla kamkat, çiğ olarak tüketildiği gibi reçel, meyve suyu, marmelat olarak da tüketilebilir. Tansiyona iyi gelen, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyan bu mucizevi meyve, evinizde bir saksı içerisinde bile yetişebiliyor.

Giriş: 12.12.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yıllardır şifa dağıtan bitkiler arasında yer alan kumkuat, özellikle Asya ülkelerinde sıkça kullanılıyor. Son zamanlarda ülkemizde de popüler hale gelen kumkuat, lezzetli olmasının yanında birçok hastalığa da çare oluyor. Cilt üzerinde kullanıldığı gibi, grip, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara da derman olan kumkuatın faydaları saymakla bitmiyor.

  • KUMKUAT FAYDALARI NELERDİR?

    Kumkuatın bilinen faydaları şu şekildedir;

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Antioksidandır,

    Gripten korur,

    Doğal enfeksiyon öldürücüdür,

    Başta akciğer kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,

    Şeker seviyesini dengeler,

    Tansiyon, kolestrol seviyesini dengeli seviyede tutar,

    Kalp hastalıklarına iyi gelir,

    Obeziteyle savaşır,

    Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır,

    Sindirim sistemini düzenler,

    İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

    **Kumkuat diyabet hastaları için yasak olmasa da, aşırı tüketilmesi kan şekerini yükseltir. Bu nedenle ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.""

  • KUMKUAT NASIL TÜKETİLİR?

    Meyve olarak tüketebilirsiniz: İsterseniz içerisindeki çekirdekleri çıkarıp, isterseniz çıkartmadan tüketebilirsiniz.

    Hamur işi tarifler: Kumkuat, pasta, kek, ekmek gibi ürünlerde aroma verici olarak kullanılabilir.

    Pasta süslemeleri: İster reçel kıvamına getirip, ister çiğ halde, yaptığınız pastaları süsleyebilirsiniz.

    İçeceklerde kullanılır: Çay olarak demleyebilirsiniz ya da komposto gibi tüketebilirsiniz.

  • KUMKUAT EVDE YETİŞİR Mİ?

    Kumkuat evde kolaylıkla yetişebilen bitkiler arasında yer alır. Kumkuat fidanınızı, evinizin içinde, güneş gören bir yere koymanız yeterli. Ara ara da her yanının güneş almasını sağlamak için saksıyı çevirmeniz doğru olacaktır. Aynı şekilde bu bitki sıcağı sevdiğinden, onu koyduğunuz alanın sıcaklığının -4 derecenin altına inmemesine özen göstermelisiniz.

  • KUMKUAT BAKIMI NASIL YAPILIR?

    Kumkuat ağacının toprak nemi kontrol edilmeden sulama yapılmamalıdır. Yaz döneminde sabah akşam aynı ölçüde kışın ise haftada bir kez olacak şekilde sulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sulama yaparken sadece toprağına su değmesine dikkat ediniz. Toprak yüzeyi eşit ıslanırsa bakımı daha iyi olacaktır.

  • KUMKUAT BESİN DEĞERİ NEDİR?

    Porsiyon (Orta)

    Karbonhidrat (g) - 13.44

    Protein (g) - 1.68

    Yağ (g) - 0.84

    Lif (g) - 0.00

    Kolesterol (mg) - 0.00

    Sodyum (mg) - 8.40

    Potasyum (mg) - 156.24

    Kalsiyum (mg) - 0.00

    Vitamin A (ui) - 251.16

    Vitamin C (mg) - 36.88

    Demir - 0.00

    100 gram kumkuat içerisinde yaklaşık 70 kalori vardır.

  • KUMKUAT REÇELİ TARİFİ

    Malzemeler

    1/2 (yarım) kg kamkat

    1/2 (yarım) kg şeker

    1/2 (yarım) litre su

    1/2 (yarım) limon suyu

    2-3 tane karanfil

    1 çay kaşığı tereyağı

    3-4 tane limon tuzu

    Yapılışı: 1 litrelik suyu tencere içerisine alın ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kumkuatları atın ve 10 dakika daha kaynatın. Kaynayan acı suyu dölün ve 2 saat başka bir su içerisinde bekletin. Sonra suyunu süzün ve şerbet hazırlamak için tencere içerisine 1/2 Kg şeker, 1/2 litre su alarak kaynatın. 5 dakika kaynayan şerbetin içerisine kumkuatları ve tereyağını alın. Kıvam alıncaya kadar kaynayın. Ocaktan almadan 2 dakika önce limon suyu dökün. 1 gece beklettikten sonra kavanozlara alın.

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