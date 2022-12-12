Evinizde bile yetişebilen şifalı meyve! Doğal enfeksiyon öldürücü: Obeziteyle savaşıyor, kanser riskini azaltıyor!

KUMKUAT FAYDALARI NELERDİR?
Kumkuatın bilinen faydaları şu şekildedir;
Bağışıklık sistemini güçlendirir,
Antioksidandır,
Gripten korur,
Doğal enfeksiyon öldürücüdür,
Başta akciğer kanseri olmak üzere tüm kanser türlerine yakalanma riskini azaltır,
Şeker seviyesini dengeler,
Tansiyon, kolestrol seviyesini dengeli seviyede tutar,
Kalp hastalıklarına iyi gelir,
Obeziteyle savaşır,
Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır,
Sindirim sistemini düzenler,
İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
**Kumkuat diyabet hastaları için yasak olmasa da, aşırı tüketilmesi kan şekerini yükseltir. Bu nedenle ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.""