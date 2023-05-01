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Evinin önünde odun keserken maganda kurşunuyla vuruldu

Kocaeli'de, evinin önünde odun kesen kişi, nereden geldiği bilinmeyen saçmalar isabet etmesiyle yaralandı

Giriş: 01.05.2023 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Evinin önünde maganda kurşunuyla vuruldu
İHA

Kocaeli'de, evinin önünde önünde odun kesen M.D. (41), maganda kurşunuyla yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi Demre Sokak'ta bulunan iki katlı evin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.D., odun kestiği esnada nerden geldiği bilinmeyen saçmalar ile sırtından ve yüzünden yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan M.D., telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D., ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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