Evinde yaptığı maketlerle geçmişi yaşıyor

Çorum'un Büğdüz köyünde yaşayan 72 yaşındaki Niyazi Öztürk, unutulmaya yüz tutan taşıt ve eşyaları geleceğe taşıyabilmek için ahşaptan maketlerini yapıyor.
Eskiden çiftçilik ve hayvancılık yapan şimdilerde ise tüm vaktini hobisi marangozluğa ayıran Öztürk, evinin bir odasını atölye olarak kullanıyor.
Boş zamanlarında geçmişte hafızasında kalan kağnı, fayton, at arabası gibi taşıtlar ile beşik, semer, saban, tırmık gibi eşyaların maketlerini yapan Öztürk, yaptığı maketleri ise satmıyor.
Öztürk, AA muhabirine, marangozluğa ilgisinin yıllar önce köylerine gelen sepet ustası sayesinde başladığını söyledi.
Onun sepet örüşünü izleyerek önce sepet örmeyi öğrendiğini sonra da ahşaba ilgili duyduğunu anlatan Öztürk, zamanla el becerisini geliştirdiğini ifade etti.
Sepet yapmaya başladığı ilk yıllarda kızını tedavi eden doktora hediye ettiği sepetlerin beğenildiğini belirten Öztürk, "Bu hobimden yalnızca o dönemde bir miktar para kazandım. Doktor hanımın çevresindekiler siparişler verdi, 'almam' desem de bana para verdiler. Oradan kazandığım parayı çocukların eğitiminde kullandım. Üç çocuğum var, üçü de üniversiteyi bitirdi" dedi.
Öztürk, maket yapımının çok emek istediğini dile getirerek, "Bir faytonun yapımı 6 ay sürebiliyor. Işıklandırmasına kadar yapıyorum ama her gün belki bir parçasını yapıyorum. Biraz uzun sürüyor ama güzel şeyler ortaya çıkıyor. Görenler beğeniyor, satın almak isteyenler oluyor ancak satmıyorum. Yüksek paralar teklif edenler de oldu ama satmayacağım" diye konuştu.
Özellikle günümüzde kullanılmayan ya da az kullanılan eşyaların maketini yaptığını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:
"Bunların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim yeteneğim. Aklıma ne gelirse yapıyorum. Hayatım boyunca gördüğüm, kullandığım şeyleri yapıyorum. Aklıma gelmeyen şeyler de vardır. Etrafımdakilere neler olabileceğini soruyorum. Mesela çörek sobaları tükendi. Artık arasanız bulamazsınız. Traktör, araba gibi şeyler değil, geçmişte kullandığım eski eşyaların maketini yapıyorum."
Televizyonda gördüğü ve nerede olduğunu bilmediği bir camiden esinlenerek dört minareli bir cami maketi de yaptığını belirten Öztürk, sağlığı yerinde olduğu sürece artık kullanılmayan, unutulmuş eşyaların maketini yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Öztürk'ün oğlu Ömer Öztürk ise babasının yaptığı maketleri evde sergilediğini ve herkes tarafından beğenildiğini, maketlerin en küçük detayına kadar gerçeğiyle birebir aynı özellikleri taşıdığını vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!