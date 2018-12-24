Edirne'deki evinde fenalaşan, basketbol oyuncusu 23 yaşındaki Kemal Mazlum Zahra (23),kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. DHA'nın haberine göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.