Everton ve Nottingham Forest'a puan silme cezası gelebilir!

REKLAM advertisement1

İngiltere Ligi Yönetimi, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanan Everton ve Nottingham Forest'ı incelemeye aldı.

The Athletic'te yer alan haberde, her iki ekibin de bağımsız bir komisyona sevk edildiği ve bu bilgilendirmenin kulüplere yapıldığı ifade edildi. Takımların, bu son gelişme üzerine savunma için hazırlık yaptığı belirtildi..

Suçlamaların kesinleşmesi halinde Everton ve Nottingham Forest, puan silme cezası alabilir. Everton'a, İngiltere Lig Yönetimi geçen sezon 10 puan silme cezası vermişti.