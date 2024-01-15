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        Haberler Spor Futbol İngiltere Everton ve Nottingham Forest'a puan silme cezası gelebilir! - Futbol Haberleri

        Everton ve Nottingham Forest'a puan silme cezası gelebilir!

        İngiltere Premier Ligi'nde Everton ve Nottingham Forest kulüpleri finansal incelemeye alınırken, iki kulübün puan silme cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 18:10 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:10
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        Puan silme cezası gelebilir!
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        İngiltere Ligi Yönetimi, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanan Everton ve Nottingham Forest'ı incelemeye aldı.

        The Athletic'te yer alan haberde, her iki ekibin de bağımsız bir komisyona sevk edildiği ve bu bilgilendirmenin kulüplere yapıldığı ifade edildi. Takımların, bu son gelişme üzerine savunma için hazırlık yaptığı belirtildi..

        Suçlamaların kesinleşmesi halinde Everton ve Nottingham Forest, puan silme cezası alabilir. Everton'a, İngiltere Lig Yönetimi geçen sezon 10 puan silme cezası vermişti.

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