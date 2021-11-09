Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

Bir araştırmaya göre, oturma odaları tek başına bizi günde 24 binden fazla mikroplastik parçacığa maruz bırakıyor olabilir. Evlerin, giysilerden, perdelerden ve halılardan gelmesi muhtemel binlerce küçük plastik elyafla dolu olduğu belirtildi.
Araştırmacılar, 20 oturma odasında mikroplastik seviyelerini ölçtü ve günde metrekare başına ortalama bin 414 ayrı parça buldu. Evlerde günde 7 bine kadar mikroplastik soluduğumuz ortaya çıktı.
OTURMA ODALARINDA 24 BİNDEN FAZLA MİKROPLASTİK PARÇACIK VAR
Daily Mail'de yer alan habere göre, araştırmacılar tipik bir oturma odasının yaklaşık 17 metrekare olduğunu, bu nedenle tek başına 24 saat içinde 24 binden fazla mikroplastik parçacık içerebileceğini belirtti.
Araştırmacılar altı ay boyunca 20 evi inceledi, her oturma odasında örneklerin yüzde 98'inin mikroplastikten oluştuğunu kaydetti.
Temmuz ve Aralık 2019 arasında her ay bir hafta boyunca evlerin oturma odalarına cam beher koyan araştırmacılar, odalarda bulunan parçacıkların neredeyse dörtte birinin mikroplastik olduğunu söyledi. Bunların yüzde 90'ının plastik şişelerde ve temizlik ürünü kaplarında kullanılan esnek plastik olan PET'ten yapıldığı ortaya çıktı. Geri kalanların ise taşıma çantalarında ve tekstilde de kullanılan naylondan gelebilecek plastik filmler olduğu vurgulandı.
"MİKROPLASTİK SEVİYELERİ DAHA DA ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"
Hull Üniversitesi'nden kıdemli yazar Profesör Jeanette Rotchell şunları söyledi: "Artık pek çok insan evden çalışıyor, yaşam ortamındaki bu mikroplastik seviyeleri daha da endişe verici olabilir."
Hull Üniversitesi'nden araştırma ekibi, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
MİKROPLASTİKLER ZARARLI MI?
Mikroplastikler, insanlarda beyin, rahim ve akciğerler gibi hayati organlarda giderek daha fazla bulunuyor. Bilim insanları mikroplastiklerin potansiyel olarak solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabileceğinden şüpheleniyor. Parçacıklar son olarak bağırsakta ve kanda bulunmuştu. Bazı araştırmacılar, parçacıkların varlıklarının iltihabı kötüleştirdiğinden şüpheleniyor.
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