Mücevherlerinizi, paranızı kısacası değerli varlıklarınızı yakınınızda tutmak istiyor, fakat saklayacak yerler bulamıyorsanız bu yöntemler işinize yarayabilir. Hırsızlığın neredeyse bir sektöre dönüştüğü çağımızda, paranızı evinizde saklayabileceğiniz en yaratıcı kuytu köşeleri sizler için bir araya getirdik! İşte banka yerine evlerinde para saklayan insanların akılalmaz gizleme yerleri...