04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu alanlarda maske kullanma zorunluluğu olacağını duyurdu. Kararın ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Her iki belediye de vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı.
Dünyada 1 milyondan fazla insana bulaşan ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için uzmanlar maske kullanılmasını öneriyor. Vakaların artmasının ardından başlangıçta sadece hasta olanlara ya da hastalık şüphesi bulunanlara önerilen maske, artık sokağa çıkmak zorunda kalan herkese tavsiye ediliyor.
Öte yandan koronavirüsten korunmak için maske kullanımının önemli olduğu ifade edilse de piyasalarda maske bulmak pek kolay değil. Ayrıca ameliyat maskelerinin tek kullanımdan sonra çöpe atılması gerekiyor. Tam bu noktada da vatandaşlar evde maske yapımına yöneliyor... Eğer ameliyat maskesi bulmakta zorlanıyorsanız evdeki malzemelerle kolaylıkla maske yapabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız maskeyi çamaşır makinesinde yıkayarak tekrardan kullanabilirsiniz.
EVDE MASKE NASIL YAPILIR?
Evde maske yapmak için ilk olarak pamuk kumaşı 23x36 santim boyutlarında kesin ve ikiye katlayın.
Ardından 85-90 santim uzunluğunda iki adet şerit kesin.
İkiye katladığınız parçayı ütüleyerek 3 adet pile yapın.
Daha sonra ister el ile ister makine ile iki kenarından dikin ve tekrar ütüleyin.
Hazırladığınız şeritleri ikiye katlayıp dikin.
Pilelerin bozulmamasına dikkat edin.
Maskeniz hazır. Ancak maskeyi takmak kadar doğru çıkarmak da çok önemli. Bu nedenle maskenizi kullandıktan sonra elinizi yüzünüze fazla değdirmeden çıkarın.
Çamaşır makinesinde 60 derecede yıkayın ve ütüleyip tekrar kullanın.
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