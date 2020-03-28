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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce kişiyi etkisi altına koronavirüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Sosyal temasın azaltılması adına evlerine kapanan binlerce kişi telefon üzerinden görüntülü görüşmeye başladı. Yapılan araştırmalara göre koronavirüs sonrası video konferans programları Skype 26.9 milyon, Zoom 6.2 milyon ve Houseparty 5.1 milyon kez indirildi. Skype'ın günlük kullanıcı sayısı 59.1 milyon, Zoom'un 4.3 milyon ve Houseparty'nin 100 bin olarak belirlendi.

Sosyal medyanın, görüntülü konuşmaların en çok konuşulan konusu ise elbette koronavirüs... Ancak koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin pek çoğu doğru değil. Özellikle Twitter, Facebook veya WhatsApp grupları üzerinden pek çok yanlış bilgi hızla yayılıyor. Peki bu dönemde yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için neler yapabilirsiniz?

ÖNCE DURUN VE DÜŞÜNÜN!

Koronavirüs gelişmeleriyle ilgili çıkan haberleri bir an önce yakınlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Ancak önünüze düşen her bilgiye inanmamanızda fayda var. Sosyal medyada karşınıza çıkan habere şüpheyle yaklaşmalı ve bilgiyi hemen paylaşmamalısınız.

KAYNAK KONTROLÜ YAPIN

Haberin ne olduğu kadar kimden geldiği de çok önemli... Önünüze düşen haberin kaynağı belirsizse haber muhtemelen doğru değil. Haberin doğruluğunu kontrol etmek için gelen bilgiyi resmi makamlar ya da güvenilir haber kaynaklarından teyit etmelisiniz.

KAYNAK 'GERÇEK' Mİ?

Günümüzde birçok belge 'photoshop' benzeri programlarla hazırlanabiliyor. Örneğin ekran görüntüleri ya da resmi belgelerin üzerindeki yazı veya fotoğraflar photoshop ile değiştirilebilir. Eğer önünüze bu tarz bir belge düştüyse ikinci, hatta üçüncü kaynağa bakmalısınız. Eğer belge ile alakalı internet ortamında çok fazla bilgi yoksa bilgi muhtemelen yanlıştır.

EMİN OLMADAN ASLA!

Eğer kaynağın doğruluğundan emin değilseniz faydadan çok zararlı bir şey yapıyor olabilirsiniz. İçinizde en ufak bir şüphe varsa belgeyi paylaşmaktan kaçınmalısınız.

DUYGUSAL İÇERİĞE DİKKAT

Sosyal medyadaki duygu yüklü mesajlar elbette çok daha fazla kişiye ulaşır. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Viral olma yüzdesi yüksek bilgiyi hemen paylaşmayın ve ilk adıma geri dönün.

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