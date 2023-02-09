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Evde kısa sürede karın kası yapmak için, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar, çikolata ve tatlılar gibi yüksek kalorili besinler, patates kızartması gibi doymuş yağ içeren besinler kısıtlanarak vücudun ihtiyacı olan protein ve sağlıklı yağların kullanımı ile egzersiz yapılması karın kaslarınızı aktif hale getirecektir. Daha fazla yağ yakmak için koşu ve yüzme gibi aerobik egzersizlerle kalori yakılmalı. Çok fazla yağ yakmak için sadece koşmak veya yüzmek yeterli değildir. İşte, evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır sorusunun ayrıntıları. Eğer karın kası egzersizleri yapılacaksa bununla birlikte diyette uygulanmalı.

Erkekler İçin Karın Kası Programı

Klasik Abdominal Press Egzersizi

Bu egzersiz karın kaslarını güçlendirmek için yararlıdır. Dizleriniz ve kalçanız 90 derece dik açı yapacak şekilde ayaklarınızı duvara dayayarak sırt üstü uzanın, ardından karın kaslarınızı sıkın.

Başınızı ve omuzlarınızı yerden kaldırın. Boynunuzu zorlamaktan kaçınmak için, ellerinizi başınızın arkasında kavuşturmak yerine kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun. Üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve egzersizi tekrarlayın.

Köprü Egzersizi

Aynı anda birkaç kasın gücünü artırmak için köprü egzersizini deneyin. Dizlerinizi bükerek sırt üstü uzanın. Ardından karın kaslarınızı sıkın. Kalçaları dizler ve omuzlarla aynı hizaya gelene kadar yerden kaldırın ve üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve egzersizi tekrarlayın.

Tek Ayakla Karın Presi

Tek bacaklı abdominal press, bir başka popüler karın geliştirme egzersizidir. Dizlerinizi bükerek sırt üstü uzanın. Sırtınızı nötr (serbest şekilde sırt üstü durmak) şekilde tutun ve zemine çok bastırmayın. Karın kaslarınızı kasın. Dizinizi ve kalçanızı 90 derecelik bir açıyla bükmek için sağ bacağınızı yerden kaldırın. Sağ elinizi sağ dizinizin üstüne koyun.

Dizinizi elinize doğru çekmek için karın kaslarınızı kullanarak elinizle dizinizi itin. Kolu düz uzatılmış halde tutun. Üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve sol elinizi ve sol dizinizi kullanarak tekrarlayın.

Kadınlar İçin Karın Kası Programı

Güçlü ve sıkı bir karın kasına sahip olmak zor değil, çünkü bu hedefe ulaşmak için gereken tek şey bir planı uygulamak ve iyi düşünülmüş bir spor programı ve diyete bağlı kalmak. İşte kaslarınızı, stabilitenizi ve dengenizi güçlendirmenize yardımcı olacak, haftalık bir rutine bölünmüş bir dizi egzersiz.

Köprü hareketi harika bir egzersizdir ve bu egzersizlere başlamak için idealdir

Bir matın üzerine sırtüstü uzanın, dizler bükülü, ayaklar yerde, avuç içleri yanlarda. Nefes alın ve ayaklarınızı itin, poponuzu kaldırın ve yerden geri dönün. Üstte, vücudunuz dizleriniz ve omuzlarınız arasında düz bir çizgi oluşturmalıdır. Sırtınızı yavaşça yere indirin. 3 set için 10 kez tekrarlayın.

Bacak kaldırma

Bir matın üzerine sırt üstü uzanın, kollarınız iki yanınızda ve avuç içleriniz yerde olsun. Vücudunuz 90 derecelik bir açı oluşturana kadar bacaklarınızı yukarı kaldırın karnınızı sıkın merkez bölgenizi devreye sokun. Bacaklarınızı yavaşça yere indirin. 3 set için 10 kez tamamlayın.

Bacak egzersizleri

Bacak yükseltmeleri karın kaslarınız ve oblikleriniz için harikadır. Bu egzersiz, daha güçlü kaslar oluşturmaya, gücü artırmaya, göbek yağını eritmeye yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram