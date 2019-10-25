Evde e-kitap yazarak nasıl para kazanılır?

Kitap yazmak bazı insanlar için bir hobiyken, bazı insanlar için kazanç kapısıdır. Eskiden beri kitap yayınlamak ciddi maliyetli bir iştir. Günümüzde e- kitapların artması ile bu maliyet yok denecek kadar azalmıştır. Kitabınızı e- kitap formatında yazarak yayınlayabilirsiniz. E-kitap yazarak para kazanmak sizin için oldukça önemli bir iş olacaktır. E- kitap olması için bir kişiden yardım almanıza ya da paralı olarak bu işi yaptırmanıza gerek yoktur. E- kitap yazma işini kendiniz yaparak para kazanabilirsiniz.

Evde ek iş olarak içinizdeki yazarı ortaya çıkarmanız ve bilgisayar başında biraz vakit geçirmeniz yeterli olacaktır. Bunun için birçok uygulama bulunuyor. E- kitap uygulaması ile artık birçok kişi yazarlık yapmaktadır. Sadece kendi yazdığınız kitaplar ile değil, başkasının kitaplarını da e- kitaba dönüştürerek para kazanabilirsiniz. Pek çok kişi artık rahatça kitap bastırabiliyor. Basılan bu kitapların e – kitap olarak da popüler olması gerekiyor. Yazarlar kitaplarını e- kitap yaptırmak için bu işi bilenlere başvuruyorlar.

E- kitap üzerinden ek gelir sağlamanız için tek yapmanız gereken gerekli programları ve şablonları bilgisayarınıza indirmektir. Özellikle çevirilerin e- kitap haline dönüştürülmesi günümüzde çok yaygındır. Çeviri yapacak eleman arayan birçok firma bulunuyor. Kendiniz evinizden araştırma yaparak çevrilmemiş kitapları seçerek siz çeviri yapabilirsiniz. E- kitaba çevirerek kolayca işinizi oluşturabilirsiniz. Bu çevirileri sanal ortama koyarak para kazanabilirsiniz.

Herhangi bir yazar ya da kurumun sizden istediği siparişlerde, kelime ya da sayfa başına fiyatlandırma yapılabilmektedir. Yapılan fiyatlandırmada kitap başına ciddi paralar kazanılabilmektedir. Kitaba göre değişiklik göstermekle birlikte 500 TL – 2000 TL arasında aylık kazanç sağlamaktadır. Dilerseniz kendinize bir web sitesi açarak e- kitap yaptığınızı duyurabilir ve sipariş alabilirsiniz.

E-Kitap Nasıl Yazılıyor?

Uygun programlar sayesinde mobil cihazlara uyumlu olarak e- kitap yazılabiliyor. E-kitap yazarlığı ile para kazanın ve bu işten ek gelir sağlayın. Kitap başına 5 TL ile 90 TL arasında kazanç sağlayabilirsiniz. Her satışta kazancınız artacaktır. Uygun platformlara yazdığınız e- kitabı yükleyebilirsiniz.

Bir sürü yeni yazar e- kitap yazarak bu piyasaya giriş yapmakta ve aylık kazanç elde etmektedir. Bu şekilde birçok ürün için e- kitap satışı yapabilirsiniz. Sosyal platformlarda tanıtım yaparak hiçbir maliyet harcamadan e- kitap satışı yapabilirsiniz.

Evde işveren firmalar arasında sizlere e- kitap için sipariş veren firmalar da vardır. E- kitap nasıl yazılıyor diye bakacak olursak;

Öncelikle uygun program ve e- kitap şablonu edinmelisiniz.

Kitabın içeriğini bu şablona dökmeniz gerekiyor.

HTML ve MS Word gibi programlar ile uygun formata dönüştürmeniz gerekmektedir.

Bu şekilde evde ek iş imkânları ile kolayca kazanç sağlayabilirsiniz. E- kitap birçok platforma göre daha fazla para kazandıran ve maliyeti insan gücü olan bir iştir.