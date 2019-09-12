Günümüzde internet sektörü üzerinden sayısız iş yapabiliyor. Dünyanın bir ucuna iletişim sağlayan internet sayesinde evinizden çıkmadan para kazanabiliyorsunuz. İnternet’te dosya yükleyerek para kazanma işi de yeni çıkan işlerden birisidir. İnternet kullanıcı olarak her türlü bilgiye ulaşıp o bilgiyi alabiliyoruz. Müzik, fotoğraf, kitap, program ve ders gibi birçok bilgi dosyalanmış halde internete konuyor. Bizler de bu dosyaları ücretsiz olarak ya da para ile indirerek sahip oluyoruz. Bu dosyalar internet ortamına insanlar tarafından konuluyor. Paralı olarak edindiğimiz dosyaları koyan insanlar bu işten para kazanıyorlar.

Evde ek iş olarak dosya yükleme işi yapılabiliyor. Online olarak para kazanmanın yollarından birisi olan dosya yükleme işi gerçekten para kazandıran bir iştir. Bu iş sayesinde kazanç sağlayabilirsiniz. Birçok kişinin bilmediği bir yöntem olan bu yöntem ile bilgisayarınız varsa para kazanabilirsiniz. Özellikle öğrencilerde ders notu, film, müzik bulunuyor. Evde oturduğunuz yerden ek gelir sağlamak için evde dosya upload edebilirsiniz.

Dosya Yükleme İşi Nasıl Yapılıyor?

Online olarak para kazanacağını duyanlar dosya yükleme işi nedir? diye merak ediyorlar. Elinizde bulunan dosyaları internete yükleyerek insanlar indirdikçe para kazanabilirsiniz. bunu yapmanız için oluşturulmuş bazı internet siteleri bulunuyor. Güvenilir ve profesyonel olan bu sitelere endişelenmeden dosya yüklemesi yapabilirsiniz. Dosyalarınızın korunması için ortam sağlayan bu siteler başkaları ile paylaşmanızı da sağlayacaklardır. Böylece kolayca kazanmaya başlayabilirsiniz. İzleyeceğiniz adımlar şöyle olmalıdır;

Evde işveren firmalar gibi hizmet veren bu sitelere üye olarak yüklemeye başlayın.

Yüklediğiniz müzik, fotoğraf, ders notu, slayt, program ve oyun gibi dosyalarına ait linkleri kopyalayın.

Bu linkleri sosyal ortamlarda ve ya sitelerde paylaşın.

Buradan işine yarayan kişiler sizin yüklediğiniz dosyaları indirsinler.

E- kitap, film ya da müzik gibi dosyalar paylaştığınıza birçok kişi tarafından indirilecektir. Bu sayede kazanç sağlayabilirsiniz. Evde ek iş imkânları ile paylaşım yaparak hiç masrafa girmeden kazanç sağlayacaksınız. İnsanlar indirdikçe sizin kazanacağınız para artacaktır. Bu şekilde sabit bir miktar olmadan indirildikçe kazanç sağlayabilirsiniz. İnternet sektöründeki birçok iş gibi bu iş de size gelir getirecektir.

Dosya yükleme işi ile para kazanırken bir kez yükleme yaptıktan sonra bir daha enerji de harcamanız gerekmeyecek. Oturduğunuz yerden para kazanabileceksiniz. Kazanacağınız miktar ödeyeceğiniz paraya göre değişmektedir. Bazı siteler yükleme başına 5 -10 TL ödeme yapmaktadır. Dosyanızı kendi bilgisayara yükleyen her kullanıcı adına size ödeme yapılacaktır. Bu tür platformlar kullanıcılara ücretli ve güvenli içerik sunan platformlardır.

Kazandığınız paraları size sanal ödeme yöntemleri üzerinden sunan siteler bulunuyor. Uluslararası ortamda çalışan büyük firmalar bulunuyor. Bu firmalara yükleme yaptığınızda çeşitli ödeme yöntemleri ile dolar ya da Euro cinsinden para kazanabilirsiniz. Dosyanız ne kadar çok talep edilen bir dosya ise o kadar fazla kazanç sağlarsınız.