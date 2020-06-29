Evde doğal yolla karıncadan kurtulma

Genelde karıncalar müstakil evlerde çıkmaya başlarlar. Onlar için üst katlara çıkmak zordur. Bu sebeple üst katta bulunan evlerde bu tür sorun ile karşılaşılmaz. Bir yiyecek açıkta bulunuyor ise karıncalar kısa süre içerisinde yiyeceğe akın eder. Karıncalardan kurtulmak ve özellikle onlara zarar vermeden kurtulmak mümkündür. Şimdi sizlere karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yönlerinden bahsedeceğiz. O halde yazımızın devamını mutlaka okumalısınız.
Karıncalardan kurtulma yöntemleri
Karıncalardan kurtulmanın birçok etkili yöntemi bulunmaktadır. Şimdi bu yöntemlerden sırası ile bahsedelim. İşte karıncalardan kurtulma yöntemleri aşağıdaki gibidir
Tarçın
Tarçın kokusu insanlar tarafından çok beğenilmektedir. Fakat bu koku kişilerin karıncaların pek hoşuna gitmez. Bu sebeple karıncaların çıktığı bölgeye tarçın dökmek çok etkili olacaktır. Tarçın dökülen yere karıncalar gelmeyecek ve karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmuş olacaksınız.
Bebek pudrası
Karıncalar bebek pudrası bulunan yere gelmezler. Bunun için öncelikle karıncaların nerden çıktığını bulmanız gerekmektedir. Karıncaların nerden çıktığını bulduktan sonra bu bölgelere bebek pudrası dökün. Karıncalar pudra dökülen yerden uzaklaşacaklardır ve bir daha gelmeyeceklerdir.
Sirke
Sirke kokusu sebebi ile karıncaları bulunduğu yerden uzaklaştırır. Gün içerisinde 3-4 defa karıncaların çıktığı bölgeye sürülür. Ya da bir sprey şişesine koyun ve bu bölgelere püskürtün. Kısa süre içerisinde karıncalar kaybolacaktır.
Yumurta kabuğu
Karıncalar yumurta kabuğunun bulunduğu bölgeden uzaklaşırlar. Bu sebeple karınca çıkan bölgeye yumurta kabuğu koyduğunuzda karıncalar bir daha çıkmayacaklardır.
Nane
Karıncalar anneden çok hoşnut olmazlar. Bu sebeple karıncaların olduğu bölgeye nane koyabiliriz. Ya da nane yağını karıncaların çıktığı bölgeye bir miktar dökün. Kokusu duyan karıncalar bu bölgeden uzaklaşacaklardır.
Tuz
Karıncaların çıktığı yere tuz koymakta karıncaların uzaklaşmasını sağlar. Bu sebeple karıncaların çıktığı bölgeleri öğrendikten sonra bir miktar o bölgelere tuz koymanız yeterli olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!