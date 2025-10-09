1. ALOE VERA

Aloe Vera yalnızca cilt bakımında değil, aynı zamanda havadaki formaldehit ve benzen gibi zararlı kimyasalları da temizleme özelliğiyle bilinir. Güneş ışığını sever ve az suyla uzun süre dayanabilir. Özellikle mutfak veya salon için idealdir.