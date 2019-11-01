Evde doğal çilek peelingi nasıl yapılır?

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıllar geçtikçe ve yaş ilerledikçe cildin gençlikte yaşadığı canlı, parlak ve yumuşak görüntüsü yok olur. Bu durum cildin solgunlaşmasına, kırışmasına ve sağlıksız bir görüntü oluşmasına neden olmaktadır. Bazı peeling uygulamaları ile cildinizde ortaya çıkan bu izlerden kurtulmak mümkün olabilecektir. Özellikle düzenli olarak kullanmanın yanında diğer bakım için gereken uygulamaları yapmanız halinde sağlığına kavuşmuş bir cilde sahip olabilirsiniz.
Cildin üst kısmı olan epiderm tabakasına zarar vermeden peeling uygulaması yapılmalıdır. Bu tabaka sertleşerek ölü bir deri halini alır. Bu durumda bu tabakanın canlandırılması gereklidir. Bunun için yapılan peeling uygulaması zarar vermeyecek şekilde, sağlıklı malzemelerle uygulanmalıdır.
Peeling uygulamalarında en önemli etki sağlayan doğal içerikler meyvelerdir. Meyvenin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller cildin ayrıca beslenmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu uygulamalardan bir de çilekle yapılan peeling uygulamasıdır. Çileğin etkisi oldukça fazladır. Doğal olarak tüketilmesi de cilde artı katkı sağlayıcıdır.
Çilekle doğal peeling tarifi
2 adet çilek, 3 damla çilek yağı, 1 yemek kaşığı esmer şeker ve 1 çay kaşığı zeytinyağı. Öncelikle çileği iyice ezin sonra diğer malzemeleri de ilave ederek karıştırın. Bu karışımı yüzünüze hafif bir şekilde masaj yaparak uygulayın. Dekolte bölgenize de sürebilirsiniz. 5 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu uygulama ile cildiniz ölü deriden arınarak, canlanacaktır. Haftada bir kez uygulamanız halinde değişimi göreceksiniz.
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