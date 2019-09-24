Evde yapılan el işleri giderek artıyor. Ev hanımları kendilerine ek gelir oluşturabiliyorlar. Bu işlerin içerisinde evde buzdolabı süsü yapımı işi bulunuyor. Evde buzdolabı süsü yaparak para kazanabilirsiniz. Evde el emeğinizi kullanarak birçok farklı malzemeden buzdolabı süsü yapabilirsiniz. Buzdolabı süsü modellerine bakarak istediğiniz süsü yapabilirsiniz. Buzdolabı süsü modellerinden seçim yaparak, seçtiğiniz modele göre bu işi yapmaya başlayabilirsiniz.

EVDE BUZDOLABI SÜSÜ İŞİ NASIL YAPILIR?

Ek kazanç sağlamak isteyen bayanlar buzdolabı süsü üreterek kazanç sağlayabiliyorlar. Farklı modellerde süs yaparak siz de satış yapabilirsiniz. Buzdolabı süsü üretmek ciddi bir kazanç kaynağı olabilmektedir. Bu nedenle güzel süs ürünlerini buzdolabı için uygun şekilde yapabilirsiniz.

Yaşadığınız yere özel olarak farklı buzdolabı süsleri yapabilirsiniz. Şehirlere özel buzdolabı süsü hepimizin merak ettiği süslerdendir. Birçok kişi anı olarak buzdolabı süslerini almaktadır. Turistik bölgelerde yaşıyorsanız satış için buzdolabı süsü yaparak bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde birçok boncuk, ip, keçe benzeri malzemeler kullanarak buzdolabı süsü yapabilirsiniz. Evde ek iş yapmak isteyen bayanlar farklı kumaş ve boncuklardan süs yapabilirler.

Firmaların siparişine göre ister tek başınıza, ister de aileniz ya da arkadaşlarınız ile bu işi yapabilirsiniz. Evde kendiniz ayrı da çalışabilirsiniz. Bir firmanın size sipariş vermesi gerekmiyor. Satacak çevreniz var ise kendiniz buzdolabı için süs yapıp sonrasında satabilirsiniz. Farklı materyaller kullanarak buzdolabı süsü yapabilirsiniz. İsteğe göre internetten model keşfederek kolayca buzdolabına uygun süsleri yapabilirsiniz. Evde işveren firmalar size örnek vererek özel sipariş olarak buzdolabı süs yaptırabilirler. Bu tür siparişlerde ürünün yapımını kolayca öğrendikten sonra sorunsuz yaparsınız.

Evde rahat ve kolay bir şekilde yapılacak olan buzdolabı süsü için evde buzdolabı süsü işi veren firmalar 2019 yılında da popüler olarak bulunabiliyorlar. Bütçenizi rahatlatmak ya da gerçekten para kazanmak için bu işi yapabilirsiniz. Haftalık ya da aylık olarak bu tür işleri yapabilirsiniz. Alternatif bir iş olarak buzdolabı süsü yapabilirsiniz.

EVDE BUZDOLABI SÜSÜ YAPMA İŞİ

Bebek şekeri sektöründe de önemli yer tutan buzdolabı süsü özel figürler ile de yapılabilir. Nikâh şekeri, bebek şekeri ve kandil şekerleri şeklinde buzdolabı süsü olarak yapılabilmektedir. Çeşitli tül, buğday, şeker ve ipler kullanılarak nikah şekeri şeklinde buz dolabı süsleri yapılabiliyor. Bebek figürleri kullanılarak evde buzdolabı süsü ek iş olarak yapılabilmektedir. Buzdolabı süsü yaparken evde buzdolabı süsü işi ilanları içerisinde malzemeler de temin edilmektedir. Genelde kullanılan malzemeler;

Keçe, tül ve kumaş,

Boncuk ya da deniz taşı,

Silikon, bant ve yapıştırıcı,

Makas, ip ve kurdele,

Şeklinde sıralanabilir. Yapacağınız malzemeye göre küçük şişeler, bebek figürü ya da şeker kullanılabilir.

Buzdolabı süsü için size evde ek iş imkânları veren firmalar yaşadığınız yerde bunu yapan organizasyon şirketleri olabilmektedir. Ad ve soyadı bilgileri, mail ve telefon bilgisi isteniyor.