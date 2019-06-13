Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık 1305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı 515 bin 749 oldu

- 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı

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