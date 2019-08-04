04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evde bakım parası ne zaman ödenecek? 2019 Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı, her ay il il hesaplara yatırılıyor. İşte E- devlet 2019 Ağustos ayı evde bakım maaşı sorgulama...
EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu yıl Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Buna göre ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakım maaşı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar Temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarılmıştı.
2019 yılı Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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