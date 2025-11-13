Habertürk
        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

        Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Her ayın belli tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası yatırılıyor. E devlet ve SMS üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığı öğreniliyor. Peki, kasım ayı 2025 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

        13.11.2025 - 12:08
        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller kasım ayı içerisinde sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine verilen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet ekranı üzerinden öğreniliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yatırıldı?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ödemeler genellikler ayın 15'i ve takip eden günlerden itibaren hak sahiplerine ödeniyor.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

