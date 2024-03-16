Evde bakım maaşı yatan iller: 16 Mart Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı il il hesaplara yatıyor. Evde bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parası 2024 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak hesaplara geçiyor. Her ay maaş sorgulamasını e devlet üzerinden yapanlar Mart ayı içinde Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. işte 16 Mart 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yeni tutar 7 bin 609 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller neler? 16 Mart 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım maaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
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SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Evde bakım parası SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.