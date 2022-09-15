Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları ile ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödeme desteği sağlanıyor. Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlar; her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım maaş ödemelerini e-Devlet üzerinden ve SMS yoluyla kontrol ediyor. İşte, 15 Eylül 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve başvuruları hakkında merak edilenler...