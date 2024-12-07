Aralık ayı evde bakım parası ödeme takvimi merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yaptığı bu destek ödemelerini belirli bir takvime göre gerçekleştiriyor. Aralık ayı 2024 için yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin tutarı ve hangi illerde ödemelerin gerçekleştiği konusunda birçok kişi şimdiden araştırma yapmaya başladı. 2024 Aralık ayında ödeme yapılan illerin güncel listesini ve ödeme detaylarını sizlere aktardık. İşte Aralık 2024 evde bakım maaşı yatırılan iller ve sorgulama sayfası...