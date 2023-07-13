Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz zammı ile yeniden şekillendi. Her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım aylığı Ocak zammı sonrası 4 bin 337 TL olmuştu. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammı sonrasında güncellendi. Evde bakım yardım paralarının ödenmeye başlandığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 13 Temmuz 2023 Temmuz zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ve evde bakım aylığı yatan iller listesi...