Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenenler tarafından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur maaş zammı yüzde 17,55 olarak açıklanırken Temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşları da belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler bu ay itibarıyla zamlı olarak ödenecek. İşte 2023 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller...
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Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri tarafından ödenen evde bakım maaşları Temmuz zammı ile yeniden şekillendi. Her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen evde bakım aylığı Ocak zammı sonrası 4 bin 337 TL olmuştu. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammı sonrasında güncellendi. Evde bakım yardım paralarının ödenmeye başlandığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 13 Temmuz 2023 Temmuz zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ve evde bakım aylığı yatan iller listesi...
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
2023 Temmuz itibarı ile evde bakım maaşlarının 5 bin 97 lira olması bekleniyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
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BU AY ZAMLI ÖDENECEK!
Evde bakım maaşı ödeme tarihlerine göre, Temmuz ayı evde bakım maaşları 15 Temmuz tarihi itibarıyla zamlı olarak ödenmeye başlayacak.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.