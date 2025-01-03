Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı ile 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Enflasyon oranı ile birlikte memur zammı belli oldu. Memur zammı ile birlikte dul ve yetim maaşı, polis, hemşire, evde bakım maaşı gibi ücretler yenilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine ödenen evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Her ayın 15-30’u arasında yapılan evde bakım maaşına da yüzde … oranında artış yapıldı. İşte 2025 zamlı evde bakım maaşı ve ödeme tarihi hakkında merak edilenler...