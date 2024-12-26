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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Yeni zamlı evde bakım maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak?

        Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Yeni zamlı evde bakım maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak?

        Asgari ücret zammının ardından pek çok meslek grubunda maaşlar şekilleniyor. Yapılacak zam oranı ile 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti ve engelli evde bakım maaşı da değişecek. Evinde bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşların da yeni evde bakım parası ödemesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Hak sahiplerine yapılan ödemeler her ay yapılıyor. Peki Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 Yeni zamlı evde bakım maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:11
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        • 1

          Evde bakım maaş zammı merak ediliyor. Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek. Peki Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Yeni zamlı evde bakım maaşı ne zaman ve ne kadar yatacak?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak.

          TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam netleşecek.

          Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacak.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

          Evde bakım aylığı 9 bin 77 TL olarak ödeniyor. Memur zammı oranıyla artış yaşayacak evde bakım maaşı 3 Ocak günü belirlenecek son enflasyonla ortaya çıkacak.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULLANIR?

          Evde bakım maaşlarının yattığı iller, e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebilir.

          Ayrıca, evde bakım maaşı durumu SMS ile de sorgulanabilir. Bunun için "BAKIYE" yazıp, 4747'ye kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
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