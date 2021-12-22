Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşının ne kadar olduğu merak ediliyor. Engelli ve evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı yeni asgari ücretin açıklanmasıyla belli oldu. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar? Engelli maaşı ne kadar? İşte 2022 evde bakım maaşı...
ENGELLİ VE EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?
2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.
KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİYOR?
Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.
Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.
ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIYOR?
Devlet desteklerinden biri de engelli maaşı. Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor.
Bu destekten yararlanabilmek için de nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Engelli aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması da aranan şartlar arasında.
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