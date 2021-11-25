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Evde ateş nasıl düşürülür? Evde hızlıca ateş düşürme yöntemleri

Özellikle evde küçük çocuğu olan aileler gecenin bir yarısı aniden yükselen ateşlere oldukça alışıktır. Vücut ısısının bir anda yükselmesi bazen bir hastalığın habercisi olsa da bazen küçük hava değişikleri nedeniyle de olabilir. Ateşlendiğimizde vücudumuz çok hızlı ve çok fazla sıvı kaybeder. Ayrıca yüksek ateşin pek çok başka zararı da bulunur bu yüzden ateşimiz çıktığında hemen ateş düşürücü yöntemlere başvururuz. Peki, Evde ateş nasıl düşürülür? Evde hızlıca ateş düşürme yöntemleri

25.11.2021 - 14:54 | Güncelleme: KISAYOL

  • İnsanın ateşi varken, vücudunun rahat ve serin kalması gerekir. Bu yüzden de hava dolaşımını kolaylaştıran, nefes alan bol, ince ve hafif giysiler giyilmesi lazım. Vücudunuzdaki sıcağı hapsedip ateşin uzun sürmesine yol açacak kıyafetlerden, battaniyelerden, yorganlardan uzak durun. 

  • Yeterince dinlenmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudunun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacağı için hareket etmekten kaçınmalı uyuyup dinlemek için vakit yaratmalısınız. 

  • Eğer daha önce yüksek ateş nedeniyle doktora gittiyseniz ve doktor size bir ilaç verdiyse bu ilaçtan alabilirsiniz. Doktor reçetesiyle alınmamaış ilaçları kullanmamaya çalışın. 

    Alkolden, sigaradan, kafein içeren içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durun. 

    Başınıza, koltuk altınıza soğu suyla ıslattığınız havluları koyun. 

  • Ilık bir duş almak ateşin düşmesine yardım eder. Ateşlendiğiniz zaman 5-10 dakikalık bir duş ya da banyo, vücudunun serin kalmasını kolaylaştırır ve terlemeyi tetikler. Ateş yüzünden ağrıyan kaslarınızın da rahatlamasına yardım eder. 

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