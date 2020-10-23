Ülkemizde çok sık rastlanmasa da kulağa hoş gelen Eva isminin anlamı ve özellikleri çok araştırılıyor. Yazımızda Eva adı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.
Eva İsminin Anlamı Nedir?
Eva, Havva, yaratılan ilk kadın anlamını taşır. Arife gecesi, arife, akşam anlamlarında da kullanılır.
Eva adı ülkemizde yaklaşık 750 kişide bulunuyor. Filtreyi İstanbul ile sınırlandıracak olursak yaklaşık 120 kişi olduğunu görüyoruz. Ülkemizde her 108800 kişiden bir tanesine Eva adı verilmiş.
Eva İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Eva ismine Kuran'da rastlamak mümkün değil. Yine de kökeni Almanca olan ismi çocuğunuza koyabilirsiniz. Eva isminin anlamı dine aykırı unsurlar içermiyor.
Eva İsminin Özellikleri
Bu kişiler merhametli olmalarıyla bilinirler. Onlar, kim olursa olsun yapılan hataları affeder ve her kese ikinci bir şansı verir. Yapılan hataları kolaylıkla affeder ve unuturlar. Kinci değildirler. Bu durumu kötüye kullanan insanlar da yok değildir. Ancak onları gerçekten sevenler bu yönlerinden oldukça memnunlar.
Eva isimli bireyler dünyevi şeylere bağlı değiller. Hayatının fani olduğu gerçeğinin farkındalar. Bu yüzden onlara kırılmaktan daha saçma gelen bir şey yok. Onlar, dostlarına karşı daima hoşgörülü ve titizdirler.
Zor durumdaki insanlara yardım etmek onları mutlu ediyor. Tıpkı kendileri gibi, çevrelerindeki her kesi de mutlu görmek istiyorlar. Tüm bu güzel huylarının yanında karşılarındakilerden sadece samimi ve iyi niyetli olmalarını bekliyorlar.
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