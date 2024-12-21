Eva Green, Murat Yıldırım ve Zeynep Çamcı başrolleri paylaştı
Bahman Ghobadi'nin yeni filmi 'İki Ağaç'ın başrollerinde Eva Green ve Murat Yıldırım'ın yanı sıra Zeynep Çamcı'nın da yer aldığı öğrenildi
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Ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği 'İki Ağaç' adlı filmin çekimleri, Türkiye'de başladı.
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2025'te vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde Eva Green ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra Zeynep Çamcı’nın da yer aldığı öğrenildi.
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Psikolojik gerilim türündeki 'İki Ağaç' filminde, Eva Green ve Zeynep Çamcı, iki yakın arkadaşı canlandırıyor. Film, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve güçlü bir arkadaşlık hikâyesini ele alıyor.
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Fransız oyuncu Eva Green'in, 'İki Ağaç' filminin çekimleri için ara ara Türkiye'ye geldiği öğrenilmişti.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto, Shutterstock