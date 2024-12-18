Eva Green ve Murat Yıldırım başrolü paylaşıyorlar
Martin Scorsese ve Bahman Ghobadi'nin yapımcılığını üstlendiği yeni filmde, ünlü oyuncular Eva Green ve Murat Yıldırım başrolü paylaşıyor
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Bahman Ghobadi'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Martin Scorsese'nin yapımcı olarak katkı sağladığı "İki Ağaç" adlı filmin çekimleri 15 gün önce Türkiye'de başladı.
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2025'te vizyona girmesi planlanan film, başrollerinde dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ve Murat Yıldırım’ı bir araya getirdi. Green'in, filmin çekimleri için ara ara Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
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Psikolojik gerilim türündeki filmin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, DepoPhoto
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