Eva Green ile çalışmayı istemişti

Dün, 69 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın vefatı, meslektaşlarını derin üzüntüye sevk etti.

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Kariyerinde, aralarında; 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat', 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi fenomen sinema filmi ve TV dizilerinden oluşan 36 yapım çalışması olan Osman Sınav, mesleği adına birçok başarıya imza atmış, bunun karşılığında birçok festival, kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirilmiş bir yönetmen ve yapımcıydı.

Reklamcılık sektöründe de yaklaşık 500 reklam filminin yönetmeni ve kampanyanın yöneticisi olarak ışıltılı bir 45 yıllık meslek hayatına sahip.

Osman Sınav REKLAM Osman Sınav, zamansız sinema filmlerine, TV dizilerine imza atmış, mesleğine damgasını vurmuş olsa da her zaman hayaller kurdu. Sonuçta bir yönetmenin, yapımcının mesleği adına itici gücü hayalleridir. Hele ki Osman Sınav gibi mesleğine âşık bir yönetmen ve yapımcı için...

Osman Sınav, 'Ekmek Teknesi'nin setinde Kadir Çöpdemir ve Ahmet Yenilmez ile görülüyor. Osman Sınav'ın yaşamı adına yakıtı önce ailesi, sonra da çalışmalarıydı. Setlerine gittiğimde çalışırken, ofisine gittiğimde ettiğimiz sohbetlerde mesleğine duyduğu aşkı ifade eden cümleleri sarf ederken yaşadığı heyecanı görmek, gerçekten ilham vericiydi.

Sohbetlerimizden birinde; "Şunları - bunları çektiniz, bir dünya ödül aldınız. Mesleğiniz adına hiç mi tokluk yaşamıyorsunuz?" şeklinde bir soru yönelttim. Yerinden kalktı, masadan iki kurabiye alıp birini bana uzattı, diğerini kendisi yedi. Sonra da sordu; "Bir tane daha yer misin?"... "Evet, isterim. Çok güzelmiş" dedim. İki kurabiye daha getirdi. Onları da karşılıklı yedik. Yutkunduktan sonra dedi ki; "İşte böyle... Güzel bir kurabiyeye asla doyamazsın. Yedikçe, yiyesin gelir. Bizim çocuklar, bunları nereden aldılar bilmiyorum ama belki daha güzel kurabiye üreten bir yerler vardır. Her zaman daha güzel olanın peşinde koşmalısın. Önceki her çalışmam gurur kaynağımdır. Onlar beni, ben yapan çalışmalardır. Sonraki her çalışmam ise beni, ben yapmaya devam ettirecek yapımlar olacaktır. Ayrıca birçok ünlü yönetmenin dediği gibi, en iyi filmim, henüz çekmediğim filmdir."

Sonra ekledi; "Bizim meslek, hayal kurma üzerinedir. Önce hayal kurar, gerçekleştirebildiklerimizi sinema perdesine ve TV ekranına yansıtarak izleyicilerle paylaşırız." "Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz" şeklindeki soruma, şöyle cevap vermişti; "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum."

Osman Sınav'ın hayali, senaryosunu Elif Şafak ile birlikte yazdığı 'Suret-i Aşk'ta ünlü Fransız oyuncu Eva Green'in de rol almasıydı. Film, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesi kapsamında çekilecekti. Senaryo, ajansı aracılığıyla Green'e gönderildi. Ne var ki takviminde önceden belirlenmiş başka yapımlar olduğu için Eva Green, teklifi kabul edemedi.

Eva Green, 2006 yapımı 'James Bond' filmi 'Casino Royale'de 'Vesper Lynd' karakterini canlandırdı. Kaderin garip bir cilvesi olacak ki Eva Green, yıllar sonra bir başka film için Türkiye'ye geldi. Green, 2024'ün Aralık ayında; Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği, Bahman Ghobadi'nin yönettiği 'Ağaçlar' adlı sinema filminin çekimleri için İstanbul ve Mardin'de kamera karşısına geçti.

'Ağaçlarda'; Eva Green'in rol arkadaşı Murat Yıldırım... Osman Sınav, her ne kadar Eva Green ile çalışamamış olsa da o tarihten sonra kurduğu hayalleri, sinema perdesine ve TV ekranına 13 kez yansıttı.

Bahman Ghobadi, Eva Green ve Murat Yıldırım, bir sahne çekimi öncesinde fikir alış verişinde bulunurken görülüyor... Ünlülerden taziye mesajı Haberi Görüntüle