Eva Green ile çalışmayı istemişti

Dün, 69 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın vefatı, meslektaşlarını derin üzüntüye sevk etti.

Kariyerinde, aralarında; 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Süper Baba', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat', 'Pars: Kiraz Operasyonu' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi fenomen sinema filmi ve TV dizilerinden oluşan 36 yapım çalışması olan Osman Sınav, mesleği adına birçok başarıya imza atmış, bunun karşılığında birçok festival, kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirilmiş bir yönetmen ve yapımcıydı.

Reklamcılık sektöründe de yaklaşık 500 reklam filminin yönetmeni ve kampanyanın yöneticisi olarak ışıltılı bir 45 yıllık meslek hayatına sahip.

Osman Sınav, zamansız sinema filmlerine, TV dizilerine imza atmış, mesleğine damgasını vurmuş olsa da her zaman hayaller kurdu.

Sohbetlerimizden birinde; "Şunları - bunları çektiniz, bir dünya ödül aldınız. Mesleğiniz adına hiç mi tokluk yaşamıyorsunuz?" şeklinde bir soru yönelttim. Yerinden kalktı, masadan iki kurabiye alıp birini bana uzattı, diğerini kendisi yedi. Sonra da sordu; "Bir tane daha yer misin?"... "Evet, isterim. Çok güzelmiş" dedim.

İki kurabiye daha getirdi. Onları da karşılıklı yedik.

Yutkunduktan sonra dedi ki; "İşte böyle... Güzel bir kurabiyeye asla doyamazsın. Yedikçe, yiyesin gelir. Bizim çocuklar, bunları nereden aldılar bilmiyorum ama belki daha güzel kurabiye üreten bir yerler vardır. Her zaman daha güzel olanın peşinde koşmalısın. Önceki her çalışmam gurur kaynağımdır. Onlar beni, ben yapan çalışmalardır. Sonraki her çalışmam ise beni, ben yapmaya devam ettirecek yapımlar olacaktır. Ayrıca birçok ünlü yönetmenin dediği gibi, en iyi filmim, henüz çekmediğim filmdir."