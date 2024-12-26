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        Haberler Magazin Eva Green ile başrolde - Magazin haberleri

        Eva Green ile başrolde

        Aziz Çapkurt, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile birlikte, başrolde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:00
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        Eva ile başrolde
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        Martin Campbell’ın yönettiği 'Dirty Angels'te Aziz Çapkurt, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile birlikte rol aldı. Filmde aynı zamanda ABD'li oyuncular; Ruby Rose, Christopher Backus, Maria Bakalova ve Rona-Lee Shimon de rol aldı.

        Gösterime 13 Aralık’ta giren 'Dirty Angels', Afganistan’da IŞİD ve Taliban arasında sıkışıp kalan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına giren cesur bir kadın ekibinin hikâyesini anlatıyor. Aziz Çapkurt, bu cesur kurtarma ekibinin bir parçası olan 'Abbas' adlı karakteri canlandırdı.

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        Aziz Çapkurt Hakkında

        1981'de Kars'ta doğdu. 'Annemin Şarkısı'ndaki performansıyla 51. Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Jamie Payne'in yönettiği bilim - kurgu dizisi 'Invasion' ve Helen Mirren'ın başrolde olduğu

        'Catherine The Great'da rol aldı.

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        #Aziz Çapkurt
        #Eva Green

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