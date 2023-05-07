EVA BENDER’İN FİLMLERİ
• Karakolda Ayna Var (1966)
Yönetmen… Halit Refiğ
Oyuncular… Sadri Alışık – Fatma Girik
• Kız Kolunda Ayna Var
Yönetmen... Halit Refiğ
Oyuncular… Sadri Alışık – Fatma Girik
• Son Gece (1967)
Yönetmen… Memduh Ün
Oyuncular… Kartal Tibet – Fatma Girik
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• İlk ve Son (1968)
Yönetmen… Memduh Ün
Oyuncular… Cüneyt Arkın – Selda Alkor
• Bir Türk'e Gönül Verdim (1969)
Yönetmen… Halit Refiğ
Oyuncular… Ahmet Mekin – Seden Kızıltunç
• Yaşamak Ne Güzel Şey (1969)
Yönetmen… Halit Refiğ
Oyuncular… Öztürk Serengil – Selda Alkor
• Şampiyon (1970)
Yönetmen… Yılmaz Atadeniz
Oyuncular… Ayhan Işık – Emel Sayın
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• Son Kızgın Adam (1970)
Yönetmen… Yılmaz Güney
Oyuncular… Yılmaz Güney – Sevgi Can
• Eyvah (1970)
Yönetmen… Metin Erksan
Oyuncular… Murat Soydan – Emel Sayın
• Tarkan Gümüş Eyer (1970)
Yönetmen… Mehmet Aslan
Oyuncular… Kartal Tibet – Bilal İnci
• Tarkan Viking Kanı (1971)
Yönetmen… Mehmet Aslan
Oyuncular… Kartal Tibet – Seher Şeniz
• Azrail Peşimizde (1971)
Yönetmen… Yılmaz Atadeniz
Oyuncular… İrfan Atasoy – Gönül Hancı
• Şehzade Sinbad Kaf Dağında (1971)
Yönetmen… Muharrem Gürses
Oyuncular… Fikret Hakan – Erol Taş
• Kızgın Güneş (1971)
Yönetmen… Yavuz Figenli
Oyuncular… Cihangir Gaffari – Gönül Hancı
• Aşka Susayanlar (1972)
Yönetmen.. Mehmet Aslan
Oyuncular… Kadir İnanır – Meral Zeren
• Çapkınlar Şahı - Don Juan 72 (1972)
Yönetmen… İlhan Ergin
Oyuncular… İzzet Günay – Zuhal Aktan
• Gece (1972)
Yönetmen… Tunç Başaran
Oyuncular… Kazım Kartal – Sezer Güvenirgil
• Tarkan Altın Madalyon (1973)
Yönetmen… Mehmet Aslan
Oyuncular… Kartal Tibet – Zeki Alasya