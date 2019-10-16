Ev yapımı sucuk tarifi, nasıl yapılır?

Sucuk; kahvaltıların, tostların, pizzanın ve bazı yemeklerin vazgeçilmez tat verici kaynağından birisidir. Hazır olarak tüketilen bir gıda olmasının yanında evde de yapılabilir. Ancak evde sucuk yapımı biraz zahmetli olması sebebiyle sizi biraz zorlayabilir. Ama yine de denemeye değer.

Sucuk tarifi malzemeleri:

5 kg yağlı kıyma

500 gr kuyruk yağı

150 gr kimyon

150 gr acı yada tatlı kırmızı biber

50 gr karabiber

20 gr yenibahar

150 gr ince tuz

2 baş Sarımsak

Aktardan alınmış Kuru bağırsak

1 kg kıymaya 1 metre bağırsak şeklinde ayarlanabilir.

Ev yapımı sucuk tarifi hazırlanması: