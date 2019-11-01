El peelingi nasıl yapılır?

Eller zaman içerisinde birçok işte kullanılması nedeniyle yıpranarak doğal yapılarını kaybederler. Bu yıpranmalar sonucunda görüntü olarak hem derileri incelir hem de kırışarak sertleşir ve kurur. Eller için; o nedenle her ev işinden sonra mutlaka nemlendirici krem kullanılması sağlanmalıdır. Ellerin bakımının özellikle ev hanımları için zor bir uygulama olduğu doğrudur. Çünkü uzun süre eller ne sudan çıkar ne de iş yapmadan durur. Ama yine de ellerin bakımının sağlanması önemlidir. Bunun için haftada bir kez dahi olsa peeling uygulayarak ellerinizin yumuşamasını ve sağlıklı olmasını önemsemelisiniz.

El peelingi uygulamasını erken yaşlarda uygulamanız sakıncalıdır. Ancak; belli yaşlardan özellikle 50 yaş üzerinde olanlar için uygulamak daha sağlıklı olacaktır. Erken yaşlarda ellere iş sonrası sürekli krem sürmeyi alışkanlık edinin.

Evde doğal el peelingi tarifleri

1-Yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışımı ellerinize yedirerek birkaç dakika ovuşturun bu sayede eldeki kan akışı hızlanacaktır. Sonrasında ılık suyla yıkayın ve krem sürün. Ellerinizin yumuşadığını fark edeceksiniz.

2-Yarım çay kaşığı zeytinyağı, bir çay kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı şekerle karıştırın ve bu karışım ile ellerinizi iyice 5 dakika boyunca ovun. Sonrasında ılık suyla yıkayarak krem sürün. Şekerli karışım ellerinizdeki kan dolaşımını hızlandıracak ve süt ve zeytinyağı da besleyerek yumuşaklık kazandıracaktır.