Ev yapımı dudak peelingi nasıl yapılır?

Havalar soğuyunca pul pul dökülen, cansız duran dudaklar kadınların canını sıkan en büyük problemlerden biri haline geliyor... Hem rahatsızlık veren hem de güzel bir görüntü oluşturmayan dudakları nemlendirmek için ev yapımı dudak peelingi tarifleri kurtarıcı oluyor. Eğer siz de çatlamış ve kuru dudaklara sahipseniz, evinizde hazırlayacağınız tarifler ile cildinizi yenileyebilirsiniz.