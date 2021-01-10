Ev yapımı dudak peelingi nasıl yapılır?

Havalar soğuyunca pul pul dökülen, cansız duran dudaklar kadınların canını sıkan en büyük problemlerden biri haline geliyor... Hem rahatsızlık veren hem de güzel bir görüntü oluşturmayan dudakları nemlendirmek için ev yapımı dudak peelingi tarifleri kurtarıcı oluyor. Eğer siz de çatlamış ve kuru dudaklara sahipseniz, evinizde hazırlayacağınız tarifler ile cildinizi yenileyebilirsiniz.
ŞEKERLİ VE BALLI PEELİNG NASIL YAPILIR?
Dudaktaki pütürlü tabakayı ve ölü hücreleri yok etmede toz şekerin üzerine yok. Şekerli dudak peelingi için bir tutam şeker ile bir kaç damla balı karıştırın. Bu karışımı dudağınıza sürün ve 1-2 dakika elinizle masaj yapın. Dilerseniz diş fırçası da kullanabilirsiniz. Ardından ılık suyla durulayın.
BADEMLİ DUDAK PEELİNGİ NASIL YAPILIR?
Badem, nemlendirici etkisi sayesinde dudak peelingi için kullanılabilir. Bademli ev yapımı dudak peelingi için 1 çay kaşığı doğranmış bademi, 1 çay kaşığı rafine şekeri ve yarım çay kaşığı balı bir kasede karıştırın. Bu karışımı dudağınıza kalın bir tabaka halinde sürün. 2 dakika bekledikten sonra bir diş fırçasıyla karışımı çıkarın. Ilık suyla dudağınızı durulayın. Üzerine nemlendirici dudak balmı kullanmayı ihmal etmeyin.
KAHVE TELVESİ İLE PEELİNG NASIL YAPILIR?
Cildi pürüzsüzleştiren kahve peelingi, dudakların üzerindeki ölü derinin de atılmasına yardımcı oluyor. Kahve telvesi peelingi için küçük bir kaseye 1 çay kaşığı kahve telvesi, 1 çay kaşığı bal ve 1-2 damla zeytinyağı koyun. İyice karıştırdıktan sonra, dudağınıza karışımı yedirin. Ilık suyla yıkadıktan sonra dudak balmı sürün.
KİVİLİ PEELİNG NASIL YAPILIR?
İçerisinde yüksek miktarda C vitamini olan kivi, dudakları canlandırır, pütürlü görünümü yok eder. Kahve peelingi için bir kasede, 1 yemek kaşığı ezilmiş kivi ile 1 yemek kaşığı şekeri karıştırın. Bu karışımı dudağınıza uygulayın. Diş fırçasıyla dudağınıza peeling yaptırdıktan sonra ılık suyla dudağınızı durulayın. Üzerine dudak nemlendiricisi kullanmayı es geçmeyin.
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