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Ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı! Arkadaşı ölen işçi dehşeti anlarını anlattı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bir binanın boya işini yapan işçiler, ev sahibinin oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Serhat O., henüz bilinmeyen bir nedenle bodrum katında iş kıyafetlerini giyen işçilere pompalı tüfekle ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran yaralandı. Ağır yaralanan işçi Abdurrahman Birgin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan yaralı kurtulan Oran, "Bodrum katında üstümüzü değiştiriyorduk. Bir baktım kapıda duruyor, elinde pompalı tüfek var, ne olduğumuzu anlamadan rastgele ateş etti. Aramızda herhangi bir şekilde tartışma olmadı. Ne söyleniyorsa iftira atıyorlar. Arkadaşımın 4 tane çocuğu vardı, 1 tanesi engelliydi" dedi
Kastamonu'da bir şahıs, babasına ait binanın boya işlerini yapan işçilere kıyafetlerini değiştirdikleri sırada pompalı tüfekle ateş etti. Hastaneye kaldırılan 2 işçiden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya geldi. Şahıs, burada henüz öğrenilemeyen sebeple işçilere pompalı tüfekle ateş etti.
İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Vücuduna 2 mermi isabet eden Abdurrahman Birgün ile arkadaşı Hamit Oran yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve yaşanan olayda ağır yaralanan Abdurrahman Birgün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Serhat O.'yu gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı binada da jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
"BİR BAKTIN KAPIDA DURUYOR, ELİNDE TÜFEK VAR"
Batman'dan çalışmak için geldiğini ve inşaat işçisi olduğunu söyleyen Hamit Oran, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:
"Sabah benden bir tane sigara istedi. Bende sigarayı sarıp verdim. Bodrum katında üstümüzü değiştiriyorduk. İş elbiselerimizi giyiyorduk. Bir baktım kapıda duruyor, elinde pompalı tüfek var, ne olduğumuzu anlamadan rastgele ateş etti. Ondan sonra ben şoka uğradım. Ne için sıktı, niye sıktı, sebep nedir bunu öğrenmek istiyoruz.
Aramızda herhangi bir şekilde bir olay yaşanmadı. Sonuçta biz çalışıyoruz, ekmek davası için gelmişiz. Aniden gelip odaya ateş etmeye başladı. Aramızda herhangi bir şekilde tartışma olmadı. Ne söyleniyorsa iftira atıyorlar. Arkadaş gelip direkt olarak odada bize ateş etmeye başladı. Biz, oraya çalışmaya gittik. Arkadaşımı kaybettim, benim de durumum bu şekilde, ben olayı ucuz atlattım. Arkadaşımın 4 tane çocuğu vardı, 1 tanesi yatalak çocuğunun, engelliydi."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde ev sahibinin oğlu boyacılara kurşun yağdırdı! - Güncel Haberler/ev-sahibinin-oglu-boyacilara-kursun-yagdirdi-3519528
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