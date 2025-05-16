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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de ev sahibi, kiracısının evindeki buzdolabında parçalanmış ceset buldu | Hüseyin Okumuş oğlunun cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu! Buzdolabı ve derin dondurucudan çıktı!

        Kırıkkale'de, kiracısı M.S.'nin evine çilingirle giren ev sahibi C.Ç., dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi buldu. Şoke olan ev sahibi durumu polise bildirdi. Cesedin, 11 yıl önce kayıp ilanı verilen ve haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:17
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        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
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        Kırıkkale'de, alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.S'yi aradı.

        EV SAHİBİ ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ

        AA'daki habere göre telefonu açan M.S'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söyledi. Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi.

        BUZDOLABINDA PARÇALANMIŞ CESET GÖRDÜ

        2014'ten beri kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu.
        2014'ten beri kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu.

        C.Ç, evde yaptığı incelemede, buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EVDE SATIR ELE GEÇİRİLDİ

        Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlendi, evde satır ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        MAKTUL 11 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞ

        Cesedin, 28 Ağustos 2014'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na (40) ait olduğu ve uzun süredir dolaplarda saklandığı değerlendiriliyor.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Binada oturan Lütfü Gümüşsoy, gazetecilere, dairede kimin oturduğunu merak ettiklerini ve çözemediklerini söyledi.

        "APARTMANDA KOKU HİSSETMEDİK"

        Ara ara ev sahibini arayıp sorduklarını anlatan Gümüşsoy, "O da 'Kirasını filan alıyorum.' diyordu. Biz de herhalde birisi var, ara sıra gelip gidiyor sanıyorduk. Ben birinci katta oturuyorum, karşı binadaki komşulara soruyorduk, bazen gelen giden oluyor mu diye. Onlar da kimseyi görmediklerini söylüyorlardı. Biz de pek aldırış etmiyorduk. Dün ev sahibi geldi, çilingir getirip kapıyı açtıracağını söyledi. Bugün de geldi, 'Problemli bir durum var.' dedi. Bilgimiz bu kadar. Apartmanda hiç koku filan hissetmiyorduk. Uzun zamandır gelen giden yoktu." ifadelerini kullandı.

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        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
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