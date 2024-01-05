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        Haberler Gündem Ev sahibi kiracı kavga etti, küçük çocuk arada kaldı

        Ev sahibi kiracı kavga etti, küçük çocuk arada kaldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde B.K. ile kiracısı Ferdi Çelikdöven arasında kira artışı gerekçesiyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 4 yaşındaki kız çocuğu ise kavganın ortasında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 00:41 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:41
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        Yine ev sahibi kiracı kavgası!
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        Antalya'nın Serik ilçesinde B.K. ile kiracısı Ferdi Çelikdöven arasında kira artışı gerekçesiyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ev sahibi B.K., sopayla Çelikdöven'e saldırırken, kiracının 4 yaşındaki kızı da kavganın ortasında kaldı. Çelikdöven, ev sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığını, B.K. ise eve kendi çocuğunun oturacağını ve 8 aydır kirasının ödenmediğini öne sürdü.

        Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde Ferdi Çelikdöven'in oturduğu dairenin kirası iddiaya göre, ev sahibi B.K. tarafından 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmak istendi. Taraflar arasında 'kira artışı' tartışması yaşandı ve konu mahkemeye taşındı. Mahkeme süreci devam ederken, kiracı Ferdi Çelikdöven ile ev sahibi B.K. arasında evden çıkıp, çıkmama konusunda 28 Aralık 2023 günü tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından B.K., kiracısı Ferdi Çelikdöven'i 4 yaşındaki kızı Fatma'nın yanında darbetti. Kavgaya şahit olan B.K.'nin diğer kiracısı kadın da o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. B.K.'nin elindeki sopayla yanında çocuğu bulunan Ferdi Çelikdöven'e vurduğu ve daha sonra kendisine ait araçtan eline başka bir şey alıp, kiracısının üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. B.K.'nin olayı görüntüleyen kiracısı kadınla küfürleştiği ve tarafların birbirine hakaret ettiği de kameraya yansıdı. Ferdi Çelikdöven yaşanan olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra B.K. hakkında şikayetçi oldu.

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        "ÖNCE SOPAYLA DARBETTİ ARDINDAN SATIRLA SALDIRDI"

        Ferdi Çelikdöven, oturduğu eve 2021 yılı Haziran ayında taşındığını belirterek, ev sahibinin 2 bin lira olan kirayı 15 bin liraya çıkarmak istediğini ancak kendisinin buna karşı çıktığını ve dava açtığını söyledi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini anlatan Çelikdöven, "Bu süre zarfında her hafta, her ay gelip, bizi hakaretlerle tahrik ediyor. En son geçen hafta perşembe günü çocuğumu okula götürmek üzere binadan çıktığım esnada karşımıza çıktı. Elinde bulunan sopa ile çocuğumun yanında beni darbetti. Daha sonra hırsını alamayarak, cani bir şekilde aracından satır alarak kızım ve benim üzerime saldırdı. Konuyla ilgili emniyete şikayette bulundum. Kendisi şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Birkaç gün sonra tekrar karşımıza çıkacak ve farklı şekilde çıkacak. Can güvenliğimiz yok. Kızımın ve eşimin can güvenliği yok. Bu konu hakkında yetkililerden yardım istiyorum. Daha önce de mart ayında kendisinden tehdit ve şikayet konusunda adli makamlara şikayetim var. Bu konu hakkında adliyeden daha dosyama bakılmadığını öğrendim. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. 2 binden 15 bin lira kira istedi, 'Veriyorsan ver, yoksa evimden çık' dedi. Ben de mahkeme sürecini bekliyorum. 'Ara yolunu bulalım' dedim ama kabul etmedi" dedi.

        "ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

        Yaşananlar nedeniyle çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu aktaran Çelikdöven, "Apartmandan çıkarken 'Baba, ev sahibi dışarıda bekliyor mu?', okuldan eve dönerken, 'Ev sahibi bizi bekliyor mu? Yine sana vuracak mı?' diye psikolojisi çok bozuldu. Bu konudan da çok rahatsız oldum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

        "ARABAMA SATIRI KENDİSİ KOYMUŞ"

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı ev sahibi B.K. ise olayla ilgili şunları söyledi:

        "Kiracım 2021 yılının Haziran ayında evi kiraladı. O zaman 1200 liraya kiraya vermiştim. 2022 yılı Haziran ayında 2 bin liraya çıkardık. 'Çok' dedi, 1800 liraya anlaştık. 2023 yılı Haziran ayına kadar bu fiyattan oturdu. Bu ayla birlikte 8 aydır kira ödemiyor. Ama bu arada 2 aylık 1800 liradan kira yatırmış. Kiracıma geçen yıl 'evden çık' dedim. Kendi çocuğum başka yerde kirada oturuyor. 'Evi satılacak, o yüzden evi boşalt çocuğum oturacak' dedim. 'Benim iki ayağımı bir pabuca sokma, bana ev arattırma, evi boşalt' dedim. Geçen hafta perşembe günü kiracının babasını 3 defa aradım, telefonu meşgule aldı. Evin önündeyken inip, yanıma geldi. Kendisine 'oğlum' diye hitap ettiğim için bana hakaret etti. Bunun üzerine ben de kendisine hakaret ettim. O sırada elimde bahçeyi süpürdüğüm fırça vardı. Elimden onu aldı ve kırdı. Kendisini dövmedim, arabadan satır falan da almadım. Aşçı olduğum için arabada kepçe vardı, onu elime aldım. Ama saldırmadım. Daha sonra polisler geldi. Benim hakkımda şikayetçi olmuş. Polisler beni hastaneye götürdü. O sırada ben yokken arabamın kapısı açıktı. Satırı arabaya onlar koymuş. Ben de kesinlikle satır yok. Korkuteli'nde yaşıyorum. Uzun süredir de Serik'e geldiğimde diğer kiracılarım da dahil olmak üzere tartışmamak için oğlumun evinde kalıyorum. Kendi evimde kalamıyorum."

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