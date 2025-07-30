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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Ev, araç ve iş yeri alımlarında uygun finansman" açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        "Ev, araç ve iş yeri alımlarında uygun finansman" açıklaması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) izniyle kurulan Türkiye Emlak Katılım Bankasının, iştiraki Tasarruf Finansman A.Ş ile vatandaşlara ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:16 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:16
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        "Ev, araç ve iş yeri alımlarında uygun finansman" açıklaması
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Emlak Katılım Bankamız, tasarruf finansman sektöründe bir ilke imza attı. BDDK izniyle kurulan Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş. ile vatandaşlarımıza ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Hayırlı olsun."

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