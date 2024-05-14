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        Haberler Dünyadan Eurovision'dan sahne arkası olaylarına dair açıklama

        Eurovision'dan sahne arkası olaylarına dair açıklama

        Eurovision'ı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yarışmacıların sahne arkasındaki negatif ortamdan şikayet etmeleri üzerine basına yaptığı açıklamada 'bazı delegasyonların kurallara ve yarışmanın ruhuna saygı göstermediğini' belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:56
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          Eurovision’a katılan bazı yarışmacılar, basına açıklama yaparak sahne arkasındaki negatif atmosferden şikayet etmiş ve bu konuda açıklamalarda bulunmuştu.

        • 2

          Avrupa Yayın Birliği (EBU), konuyla ilgili dün üç İngiliz medya organına basın açıklaması gönderdi. Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Malmö'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda bazı delegasyonların hem sahada hem de yayın sırasında kuralların ve yarışmanın ruhuna saygı göstermemelerini üzüntüyle karşılıyoruz.

        • 3

          Etkinlik sırasında dikkatimize sunulan çeşitli konularla ilgili çok sayıda delegasyonla görüştük. EBU'nun yönetim organları, delegasyon başkanlarıyla birlikte, olumlu bir şekilde ilerlemek ve etkinliğin değerlerine herkes tarafından saygı duyulmasını sağlamak için Malmö'deki ESC'yi çevreleyen olayları gözden geçirecek.

        • 4

          Bireysel vakalar, etkinliğin yönetim organı olan ve katılımcı yayıncıların temsilcilerinden oluşan Eurovision Şarkı Yarışması Referans Grubu tarafından bir sonraki toplantısında görüşülecek.

        • 5

          NELER OLMUŞTU?

          Gazze saldırıları sebebiyle İsrail’in yarışmaya katılması eleştirilerin hedefinde yer almış, yarışma öncesi Malmö’de Filistin yanlısı protesto yürüyüşleri yapılmıştı.

        • 6

          İsrail’i temsil eden sanatçı Eden Golan, yarışma sırasında protesto amaçlı yuhalanmış ancak aynı zamanda destek amaçlı alkışlanmıştı. İrlanda’yı yarışmada temsil eden Bambie Thug adlı yarışmacı, Filistin’e açıktan destek vermiş, basın açıklamalarında Filistin kefiyesi giyinmişti.

        • 7

          Hollanda’yı temsil eden Joost Klein, yapım ekibinden bir kadınla yaşadığı olay sonrasında polise şikayet edildi ve EBU tarafından yarışmadan diskalifiye edildi.

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