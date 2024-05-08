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        Haberler Dünyadan Eurovision'a epilepsi uyarısı tepkisi

        Eurovision'a epilepsi uyarısı tepkisi

        Dün akşam İsveç'in Malmö kentinde yapılan Eurovision ilk yarı final elemesinde, sahne performansları esnasında aşırı patlayan flaş ışıkları seyircilerin tepkisine yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:34
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        • 1

          Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali dün gece İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşti. 15 ülkeden 10'unun geçer not aldığı yarışmanın yarın ikinci yarı finali, 11 Mayıs'ta da finali yapılacak.

          Geçen yıl 'Tattoo' adlı şarkısıyla İsveç'ten Loreen'in kazanmasından dolayı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapıldığı Malmö'de sahne performansları seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. Beğeniler kadar tepkiler de vardı. Ancak tepkiler, müzikle ilgili değildi.

        • 2

          "EPİLEPSİ UYARISI VERİN"

          Pek çok seyirci, şarkıcıların performansları sırasında sahnede patlayan yoğun flaş ışıklarının kullanılması nedeniyle, yarışma yetkililerinin epilepsi hastası seyrciler için bir uyarı vermesi gerektiği konusunda tepki gösterdi.

        • 3

          İSVEÇLİ GRUBA TEPKİ

          Özellikle 'Unforgettable' adlı şarkılarıyla İsveç'i temsil eden Marcus & Martinus'un ön sahne şovu eleştirilerin hedefi oldu.

          Seyirciler, sosyal medya üzerinden; "İsveç'in Eurovision performansı epilepsi nöbeti geçirtecek", "İsveç'ten sağlam bir giriş daha ama bu sahneleme ve ışık gösterisi hastalara göre değil" gibi yorumlar yaptı.

        • 4

          "İrlanda'dan epilepsi tetikleyen sahne" diyen de vardı, "Epilepsi uyarısı nerede İsveç?" diye soran da. Sosyal medya kullanıcıları, patlayan ışık gösterilerinden dolayı İsveç'in program yetkililerinin epilepsi hastaları için uyarıda bulunması gerektiğini vurguladı.

        • 5

          37 ÜLKE YARIŞIYOR

          Bu yıl Eurovision'a 37 ülke katılıyor. Ev sahibi ülke İsveç ve 'büyük 5' ülke (İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya) otomatik olarak finale kalıyor. Diğer 31 ülke, iki yarı finalde mücadele ediyor. Dün akşam yapılan ilk yarı final elemelerinde Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna geçer not aldı.

        • 6

          FİNAL, CUMARTESİ GÜNÜ

          Yarın yapılacak ikinci yarı finalde Yunanistan, Malta, Arnavutluk, İsviçre, Çekya, Avusturya, Danimarka, Ermenistan, Letonya, San Marino, Gürcistan, Belçika, Estonya, İsrail, Norveç ve Hollanda final bileti için yarışacak. Finalde 20 ülke arasından birinci seçilecek.

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