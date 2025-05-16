Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda?
2025 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Bu yılki yarışma, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "The Code" adlı şarkısıyla Nemo'nun kazanmasının ardından İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek. 37 ülkenin katılacağı 2025 Eurovision yarışmasının büyük finali tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Eurovision 2025 canlı yayın kanalı...
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Dünya çapında birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision'a bu yıl İsviçre ev sahipliği yapacak. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyon Sven Epiney ve Mélanie Freymond sunuculuğunda canlı yayınlanacak. Büyük final, 12.400 kişilik St. Jakobshalle'de olacak. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?" İşte detaylar...
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EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eurovision 2025 finali 17 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de başlayacak.
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EUROVİSİON 2025 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Eurovision 2025 "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
EUROVİSİON 2025 YARI FİNAL YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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İLK YARI FİNALİ KAZANAN ÜLKELER VE ŞARKILARI
Norveç: Kyle Alessandro – Lighter
Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm
İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu
İzlanda: VÆB – RÓA
Hollanda: Claude – C’est La Vie
Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA
San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia
Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato
Portekiz: NAPA – Deslocado
Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray
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15 Mayıs Perşembe akşamı yapılan ikinci yarı finalde ise 16 ülke yarıştı.
Finale kalan ülkeler ve temsilcileri şöyle oldu:
Ermenistan: PARG – SURVIVOR
Avusturya: JJ – Wasted Love
Danimarka: Sissal – Hallucination
Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME
Yunanistan: Klavdia – Asteromáta
İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise
Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi
Litvanya: Katarsis – Tavo Akys
Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son (pictured above)
Malta: Miriana Conte – SERVING