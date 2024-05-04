EuroLeague'den Fenerbahçe'ye para cezası!
THY EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko-Monaco maçında oyun alanına yabancı madde atılması ve karşılaşma sonunda birkaç taraftarının parkeye girmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 30 bin euro para cezası verdi.
THY EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından yaşananlar olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, THY EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında, oyun alanına yabancı madde atılması ve taraftarların sahaya girmesi nedeniyle Fenerbahçe Beko'ya 30 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
Açıklamada, Monaco forması giyen Jaron Blossomgame'in "tribünlere yönelik saygısız davranışından" ötürü ihtar cezası aldığı bildirildi.
Serinin 5. ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba akşamı Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.