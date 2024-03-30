Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı: Nigel Hayes 50 sayı ile rekor kırdı! - Basketbol Haberleri

Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı: Nigel Hayes 50 sayı ile rekor kırdı! - Basketbol Haberleri

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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Bu haftayı Türk takımları galibiyetle kapattı. A. Efes İspanya deplasmanında Baskonia'yı 97-76'lık skorla mağlup etti ve üst üst 3, toplamda da 15. galibiyetini elde ederek, Play-In bölgesine girdi. Fenerbahçe de evinde karşılaştığı ALBA Berlin'i 103-68'lik farklı skorla yendi ve 20. galibiyetini kazandı.

Sarı-lacivertlilerde 50 sayı ile oynayan Nigel Hayes-Davis, Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan basketbolcu oldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise deplasmanda mücadele ettiği Virtus Bologna'yı Kendrick Nunn'un son saniye basketiyle 81-79 yendi ve 21. galibiyetini aldı. REAL MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ Euroleague'de 32. haftanın ardından Real Madrid 26 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Madrid'i, 21'şer galibiyetle Panathinaikos, Monaco ve Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe 20 galibiyetle 5, Efes de 15 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 5 galibiyetle ALBA Berlin yer alıyor. Euroleague'de haftanın toplu sonuçları şöyle: Maccabi Tel Aviv: 95 - Valencia Basket: 80 Zalgiris Kaunas: 87 - Olimpia Milano: 73 Baskonia: 76 - A. Efes: 97 Bayern Münih: 79 - Barcelona: 87 Partizan: 69 - Olympiakos: 74 ASVEL: 77 - AS Monaco: 87 Fenerbahçe: 103 - ALBA Berlin: 68 Real Madrid: 101 - Kızılyıldız: 94 Virtus Bologna: 79 - Panathinaikos: 81