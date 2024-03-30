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        Haberler Yaşam Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!

        Domatesi ters çevirip bekletin, işte sonuç!

        Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak tercihen soğuk, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:41
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        • 1

          Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.

        • 2

          Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir.

        • 3

          Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.

        • 4

          Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir.

        • 5

          Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.

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